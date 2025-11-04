Łatwiej trafić "czwórkę" w Lotto niż zapłacić kaucję za butelkę
100 000 butelek plastikowych objętych kaucją trafiło na rynek w październiku - wynika z informacji branżowych. Miesięcznie kupujemy 338 mln sztuk takich butelek. Jeśli udało się wam zapłacić kaucję, gratulujemy - mieliście szczęście większe, niż potrzebne do wygrania "czwórki" w Lotto.belmondo69
Komentarze (71)
I tak zrobią nam cel recyklingowy a jednocześnie produkcja śmieci na Polała się podwoi
Nie może. Nie mamy w Polsce plastikowych butelek wielokrotnego użytku.
wiesz może jak to w ich wypadku wygląda?