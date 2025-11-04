Jakos nie widze tego ze ide do sklepu z reklamowka pustych butli, tym bardziej ze wszystkie laduja w zoltym worku a szklane w zielonym. Czyściej nie bedzie a na pewno drozej. Caly ten system kaucyjny to extra podatek. Do tego na zasadzie piramidy. Gdyby było 100% zwrotu w sklepach to nagle by sie okazało ze sie nie oplaca.