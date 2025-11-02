Pokaż całość

No pewnie, tak naprawdę wiele więcej rzeczy powinno być traktowane jak b--ń albo nawet i ostrzej! Na przykład posiadanie samochodu. Choćby kanał na Youtube "STOP CHAM" udowadnia bezsprzecznie, że do zostania kierowcą nie powinno wystarczyć jedynie prawo jazdy. Dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i przechodniów konieczne jest wprowadzenie zezwolenia na posiadanie samochodu. Uzyskanie go powinno wymagać testu psychiatrycznego, zezwolenia z komendy policji, zaświadczenia o niekaralności oraz przynależności do klubu posiadaczy