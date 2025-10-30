takiego zabezpieczenia swojego roszczenia na okres 1 roku domaga się w sądzie jeden z członków Rady Narodowego Centrum Nauki, który wytoczył proces redakcji „Forum Akademickiego”. Czy będziemy mieli do czynienia z cenzurą prewencyjną?

Złożyli do sądu sprawę że ich dobra sa naruszone jakie prawo daje im państwo prawa zamiast wjeżdżać wam z bejsbolami do akademika. Jeśli sąd uzna że nie są to nic się nie zmieni. Dorośnijcie studenciaki ze szkolnej gazetki.