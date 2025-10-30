Członek Rady NCN nie chce, byśmy o nim pisali. Przez rok!
Zakaz publikacji jakichkolwiek treści sugerujących udział w procederze paper mills oraz usunięcie już opublikowanych artykułów - to próbuje uzyskać w sądzie członek rady NCN wobec dziennikarzy, którzy zacytowali jego autoryzowaną wypowiedź.KubaGrom
Nie wiedziałem sytuacji w radzie NCN, a teraz już wiem. I zaraz dowiedzą się wszyscy bo to trafi na główną portalu o krajowym zasięgu xD
Złożyli do sądu sprawę że ich dobra sa naruszone jakie prawo daje im państwo prawa zamiast wjeżdżać wam z bejsbolami do akademika. Jeśli sąd uzna że nie są to nic się nie zmieni. Dorośnijcie studenciaki ze szkolnej gazetki.
@chlopiec_kucyk: xD
btw, umiesz w przecinki, czy zawsze piszesz jak facebookowa oburzona grażyna?