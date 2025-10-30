Astronomiczna gratka w weekend: koniunkcja Księżyca i Saturna
1 i 2 listopada Księżyc zbliży się do Saturna, tworząc efektowną koniunkcję, którą będzie można podziwiać gołym okiem. To doskonała okazja, by zlokalizować Saturna bez użycia specjalistycznych aplikacji czy teleskopu.matixrr
Komentarze (22)
najlepsze
@Pablo_roztrzepany: Nie, nie było. Po prostu w pamięć zapadło Ci to, że za dzieciaka siedziałeś z lornetką wpatrując się w gwiazdy kiedy niebo było bezchmurne, bo w pochmurne noce nie było sensu wystawać w oknie ¯\(ツ)/¯. Ludzki mózg już jest tak skonstruowany, że bardziej sięga do dobrych wspomnień, niż do tych gorszych.
Informacja nieprawdziwa, zakop. Zapowiadają zachmurzenie