Rekordowe wzrosty Orlenu. Spółka najdroższa w historii
Orlen notuje rekordowe wzrosty, a inwestorzy wyceniają go najwyżej w historii. Kurs akcji największej krajowej spółki rośnie wraz z postępującymi zniszczeniami rosyjskich rafinerii w wyniku b---------ń ukraińskimi dronami - pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna".o__0
Komentarze (47)
najlepsze
Te rekordowe zyski to z waszych kieszeni kochani ¯\(ツ)/¯
,,prof. Markowski przyznał się do niechęci wobec osób posiadających kartę lojalnościową Orlenu.
W moim domu, na dwóch przyjęciach posprawdzałem wszystkim portfele, wszystkich tych, którzy mieli kartę VITAY wyrzuciłem z domu – przyznał socjolog"
Ze wszystkich historii ktore sie nie wydarzyły ta nie wydarzyła sie najbardziej
PO nie robili takich wałów więc głosowałem na nich licząc że sytuacja wróci przynajmniej częściowo to stanu z przed PIS. Niestety okazuje się że to tak nie działa. PO z radością wykorzystuje wały odkryte przez PIS.
najpierw PIS dymał nas na cenach paliwa i ogłaszał to jako swój sukces. A ludzie cieszyli się że zyski Orlenu są wysokie jak nigdy
Wydawało się chyba ludziom <30 lat.