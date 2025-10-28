UE ocenia KPO: Niewystarczająco wspiera przedsiębiorców
Krajowe Plany Odbudowy (KPO), które miały pomóc unijnym gospodarkom po pandemii, w niewystarczającym stopniu wspierają przedsiębiorstwa - ocenił w raporcie Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO).Biznesalert
Komentarze (44)
A tak serio to z KPP powinny być dostępne tylko nisko oprocentowane kredyty. Żadnego rozdawnictwa.
@fervi: Wolny rynek czy generalnie wolność obywatelska jest jak prędkość światła. Nie możemy jej osiągnąć, ale należy się starać do tego zbliżyć. Jakieś ograniczenia rynku i wolności zawsze będą.
biedny przedsiebiorca: jachty xDD
I standardowo, afera zyla doslownie trzy dni, poparcie peło 30% xDDDDDD
@paczajki: W Polsce jest jakieś 3 miliony małych firm. A teraz powiedz, ile z nich kupiło jachty z KPO i jaki to będzie procent przedsiębiorców ? I czy na podobnej zasadzie uogólniania jaką stosujesz można powiedzieć, że skoro np. 200 zatrudnionych na etacie kradło - to polscy pracownicy to złodzieje ?
Kontroler z Holandii myśli że pieniądze poszły na fajną kawiarnie dla nastolatków w centrum miasta a tak naprawdę Janusz pod postacią starej mordowni w Sosnowcu wyłudził na nowego Mercedesa z podejrzewanymi fotelami.