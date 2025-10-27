Muzeum Etnograficzne w Krakowie nie wpuszcza do toalety
Przykry incydent w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.Bodhistawa
1. W budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy należy urządzić ustępy ogólnodostępne. Jeżeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliższej, wyższej lub niższej kondygnacji.
1a. Ustępów ogólnodostępnych, o których mowa w ust. 1, nie urządza się w budynku obsługi bankowej, handlu lub usług o powierzchni użytkowej do 100 m2 włącznie.
2. W budynkach, o których mowa w
@January-zwiedza-szpary: a to jak należy czytać?
(obsługi bankowej, handlu lub usług) o powierzchni użytkowej do 100 m2
Klasycznie ustawodawca tak napisał, że pewnie dlatego w Biedronkach nie ma kibla.
Toaleta nieczynna. Najbliższa czynna toaleta we Wrocławiu.
PS. Miałem w Gdańsku podobną sytuację. W budynku użyteczności publicznej ma być WC i to ogólnodostępny, ale mnie nie wpuszczono.
Napisałem maila, a po prawie 2 mies. otrzymałem odpowiedź z przeprosinami i darmową wejściówką do muzeum.
@marcelstasiuk:
Pan Jacek na pewno chciał dobrze. Całe jego doświadczenie życiowe powiedziału mu "nie wpuszczaj tego menela z jego ferajną, bo dostaniesz burę do dyrekcji". Niestety, padł ofiarą dysonansu między physis a psyche doktora-prowokatora, który teraz kręci g---o-burzę w internecie godną 11-letnich tiktokerów ;)