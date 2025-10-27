YouTube-automatyczne boty AI blokują film na kolejnym kanale tech.
Na kolejnym dużym kanale technologicznym z kilkuset tysiącami subskrybentami został zablokowany film (o lokalnym koncie na Windows). W Google już nie da się pogadać w supporcie z człowiekiem. Bot AI udaje wsparcie i ma cię w dup*e. Mówi ci, że złamałeś zasady, ale nie podaje nawet konkretnie jakie.makrofag74
Komentarze (25)
Ale się tak "przestraszył", że usunął niedawno nawet film, w którym o tym opowiada.