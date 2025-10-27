Ja tam całą działalność gospodarczą oparłem na usługach google bo było to dla mnie wygodne ale jak sobie pomyślałem, że mogliby mnie zbanować tak za nic to przeszedłem na usługi przeróżnych firm. Niby nie mam nic w jednym miejscu jak dawniej więc nie jest to tak wygodne ale dzięki wygodzie jakbym nagle został odcięty od wszystkiego bez możliwości odblokowania to miałbym kłopot. Wygoda w takim przypadku nie jest wskazana.