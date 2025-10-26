Mieliśmy parę ładnych lat temu bardzo podobna sytyacje dokładnie na tym szlaku do terego.



Wybieraliśmy sie na czerwona ławka, ale juz po drodze pogoda sie zepsuła i zaczął wręcz lać deszcz tak mocno ze nie bylo szans iść dalej, bylo strasznie ślisko.



Większość osób które chciały zrobic ya sama trasę zostało w schronisku, ale prognozy byly takie że bedzie padać jeszce kilka godzin wiec jako nieliczni postanowiliśmy zejść zielonym z powrotem do Hrebenioka, Pokaż całość