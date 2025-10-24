Niższy wiek emerytalny kobiet pozbawia Polskę 1,5 miliona pracowników
Różnica między kobietami a mężczyznami - wynosząca aż 14 pkt. proc. bierze się przede wszystkim z niższego wieku emerytalnego pań (60 vs. 65), ale też z tego, że więcej dziewcząt niż chłopców decyduje się na studia i nie łączy ich z pracą. Z wszelkich analiz wynika, że Polki w wieku 60+ mają nie tScina43
Komentarze (33)
Przejscie na emeryture, w ustawowym wieku, z tego co mi wiadomo to nie jest obowiazek.
Wiec moze niech panie tez pracuja do 65? I pracownikow bedzie wiecej i emeryture beda mialy wieksza.