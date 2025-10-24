Różnica między kobietami a mężczyznami - wynosząca aż 14 pkt. proc. bierze się przede wszystkim z niższego wieku emerytalnego pań (60 vs. 65), ale też z tego, że więcej dziewcząt niż chłopców decyduje się na studia i nie łączy ich z pracą. Z wszelkich analiz wynika, że Polki w wieku 60+ mają nie t