Polski zawodnik MMA zatrzymany przez antyterrorystów?
Coraz więcej branżowych portali w środowisku sportów walki wskazuje, że jednym z zatrzymanych w akcji łódzkiej policji może być zawodnik MMA. Jeżeli okaże się, że to prawda, to znakomicie rozwijająca się kariera Jana C., zmierzająca w stronę UFC, może zostać poważnie zahamowana.CKM_POLSKA
Komentarze (66)
@Festiwal_Panczy: Tak, tak, jest to bardzo popularne zajęcie w środowisku akademickim, szczególnie wśród profesorów wyższych uczelni. xD
Ten kompleks małego polaczka xD Na całym świecie bicie się po mordach przyciąga ludzi skłonnych do przemocy, wśród których dominuje patusiarnia.
@Festiwal_Panczy: tak bo o niczym taki lekarz chirurg nie marzy to aby mu zmasakrować po pracy twarz. Jak niby potem taki specjalista ma funkcjonować w pracy z obitą mordą i prawie połamanymi kończynami? Jak będzie operował pacjenta jak mu palce wybiją? Mordobicie przyciąga patusów co nic innego w życiu nie robią tylko się po mordzie leją i nie znają innego sposobu na
Z resztą, na zakończenie artykułu sami dodają:
To na ch*j powielają niepotwierdzone informacje
lmao
tak dobrze że nie na czole
Wychowałem się w takim środowisku, gdzie dużo osób trenowało boks... ani razy nie zdarzyło się, żeby talent miały dzieciaki z tzw. dobrych domów... Czemu? Bo żeby być zawodnikiem, który ma też dobre rezultaty, nie wystarczy tylko mieć tylko wyszkolenie praktyczne, ale trzeba mieć też odpowiednią głowę... Jakoś zwykle tak się składa, że wychowanie dziecka jako płatka śniegu, nie