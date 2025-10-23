Szczerze? Mam już dość tłumaczenia, że to „nie wina psów, tylko właścicieli”. Oczywiście, że właściciele muszą zacząć ponosić odpowiedzialność, ale prawda jest też taka, że coraz więcej psów zachowuje się agresywnie, a ludzie udają, że to normalne. Dziecko idzie chodnikiem i zostaje pogryzione, a potem w internecie tłumaczenia, że „psiecko się przestraszyło” albo „nigdy wcześniej nie gryzł” lub "psiecko posiada lęk separacyjny".

W Polsce zapanowała jakaś moda na psy, których właściciele nie Pokaż całość