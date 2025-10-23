10-letnia dziewczynka idąca chodnikiem zaatakowana i pogryziona przez dwa psy
W środę w godzinach popołudniowych w Małkini Górnej (pow. ostrowski) doszło do niebezpiecznego zdarzenia - dwa psy, które opuściły posesję w niewyjaśnionych okolicznościach, zaatakowały idącą chodnikiem 10-latkę.matixrr
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
@bregath: wyczuły onucę #pdk xD
I dobrze, bo widac ze problem jest dosc duzy, i trzeba cos z tym zrobic.
W Polsce zapanowała jakaś moda na psy, których właściciele nie
A skończy się co najwyżej na jakimś śmiesznym mandacie 500zł. Parodia.