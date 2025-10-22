Niemcy i Holendrzy będą pogłębiali Rzekę Elbląg?
Niemcy i Holendrzy będą pogłębiali Rzekę Elbląg? Ciekawe informacje z Urzędu Morskiego w Gdyni. Dziś nastąpiło otwarcie ofert w ogłoszonym przez Urząd Morski w Gdyni przetargu: Roboty pogłębiarskie na Rzece Elbląg w ramach Etapu IV projektu inwestycyjnego pn.piotr1900
@Vahanara888: To bardzo proste, wynajmą polskiego podwykonawcę.
np. Pogłębienie odry się jakoś nie opłaca
i nie przekonuje mnie argument, że TERAZ nie pływa tam setka statków dlatego się nie opyla bo to jak argument, że nie trzeba budować autostrady bo aktualnie jak jej nie ma to nikt po niej nie jeździ xD
1. Podwykonawcami beda firmy polskie
2. Wartość inwestycji przekroczy budzet i beda mieli doplacone
Polacy nigdy nie stworzyli swojej cywilizacji. Każda nowinka techniczna przychodzi z zachodu.
Jedyne co Polacy wymyślili to sarmacki rasizm.
@jz25: o k, ale bydle. JEZYK NA PODŁOGĘ I WARUJ DZIKI CHAMIE
Więcej o Polakach:
