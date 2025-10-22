Publiczność go pokochała. To on według nich został zwycięzcą Konkursu Chopinowsk
Piotr Alexewicz został zwycięzcą plebiscytu na nagrodę publiczności XIX Konkursu Chopinowskiego. Na drugim miejscu znalazł się Malezyjczyk Vincent Ong, trzecie zajęła chińska pianistka Tianyao Lyu.Stopa_Szopa
najlepsze
Co za przypadek (ʘ‿ʘ)
A jak świat światem wygląda to tak, że kiedy poziom jest wyrównany i masz do wyboru dużą grupę wybitnych pianistów, ale spytasz wystarczająco dużą grupę ludzi, to Polacy wybierają swoich na wszelkiego rodzaju plebiscytach. Kto czytał komentarze do Eurowizji czy jakichkolwiek innych artystycznych konkursów, ten wie jak przeceniamy naszych reprezentantów i
I nie dlatego, że Steczkowska jest z Polski - jej wytep na długo zapamiętam, pozostałe już dawno zapomniałem. I taki świetny wystep nie przeszedł nawet do finału.
PS: Wielu postulowało, żeby na nastepną eurowizje, nie przejmować sie konkursem, wysłać chór, który wykona Bogurodzicę. xd
@CJzSanAndreas: https://www.chopincompetition.pl/pl/newsroom/gosowanie-nad-nagrod-publicznoci-xix-konkursu-chopinowskiego?id=123&type=news
