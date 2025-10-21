Atak psów pod Zieloną Górą. Nowe doniesienia o właścicielu
Pojawiają się nowe informacje że te same psy które rozszarpały człowieka jakiś czas temu odgryzły innemu mężczyźnie uszy. Poszkodowanego oczerniono, że wtargnął na teren prywatnej posesji a pan były policjant nigdy nie usłyszał zarzutów. Innym wydarzeniem było wymuszenie oddania psów ze schroniska wsub_zero_1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
Układ lokalny brał się stąd, że brat tego byłego policjanta pracował w policji, a ojciec był komendantem policji w PRLu. Dlatego jako pracownik wydziału kryminalnego miał szerokie
https://x.com/Lubuska_Policja/status/1980612447250604338
Czy rany kute to takie zadawane młotem kowalskim? ;)