A obecne modele nie są inteligentne?

Pokaż całość

Nie są w klasycznym znaczeniu tego słowa. LLM nie bazują na kreatywnym myśleniu ale na dopasowywaniu znanych im fraz w najbardziej prawdopodobny sposób. To tak w uproszczeniu.AI nie jest kreatywne. Nie wymyśli niczego czego wcześniej nie poznało, jedynie szybko połączy znane mu elementy sprawiając wrażenie, że wymyśliło coś nowego. Jego siła polega na tym że szybko łączy kropki tam gdzie człowiekowi zajęłoby