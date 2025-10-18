AI używa Wikipedii jako zaplecza informacyjnego. Ja jako wlaściciel np Wikipedii domagał bym się zapłaty od firm której programy AI korzystają z tej strony dla własnych korzyści, w końcu te firmy zarabiają pieniądze z tego. Nie wiem czy prawo pozwalało by na domaganie się pieniędzy za to ale moim zdaniem tak powinno być.