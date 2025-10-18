Wikipedia traci czytelników przez sztuczną inteligencję. AI zaczyna zjadać własn
Wikipedia, przez dwie dekady jeden z filarów internetu i najbardziej zaufane źródło wiedzy online, zaczyna tracić grunt pod nogami. Według danych Wikimedia Foundation, liczba odwiedzin od rzeczywistych użytkowników spadła w ostatnich miesiącach o około 8 procent w porównaniu z tym samym okresem rokupixel-nerd
- #
- #
- #
- #
- #
- 97
- Odpowiedz
Komentarze (97)
najlepsze
@Khornishon: firmy do treningu AI spiraciły miliony książek. Dobry model ma lepszą wiedzę od wikipedii gdzie wiele informacji nie wejdzie przez widzimisie moderatorów.
gorkopedia będzie lepsza mówi wam
@cabis: to zależy bo
@zerohedge: Tak, szczególnie jak Musk ostatnio dopasował Groka, żeby na Twitterze mówił to, co Musk chce usłyszeć, chociaż w trybie chatu podaje normalne informacje XD.
Algorytmy genetyczne i sieci neuronowe to ja miałem na studiach w 2010, a plebs się teraz dowiedział i robi rewolucje XD 15 lat rozwoju, moja przyszłość jest bezpieczna. XD
co? xD