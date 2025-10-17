Mężczyzna śmiertelnie pogryziony przez psy to były piłkarz. Tak wspomina go kolega z boiska
Śmierć pana Marcina zszokowała mieszkańców powiatu puławskiego. 46-latek był dobrze znany z występów w lokalnych rozgrywZaczarowanyLump
- #
- #
- #
- #
- 66
- Odpowiedz
Śmierć pana Marcina zszokowała mieszkańców powiatu puławskiego. 46-latek był dobrze znany z występów w lokalnych rozgrywZaczarowanyLump
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (66)
najlepsze
Żyjemy jednak w państwie gdzie nie ma odpowiedzialności i panują układy więc odpowiedzialnego śmierci tego mężczyzny najpewniej ominą wszelkie represje.
Może gdyby zagryziony mężczyzna był byłym działaczem pisu - moglibyśmy myśleć ze cokolwiek się zmieni.
To onucki narodowiec "patriota".
Ludzie od dawna zgłaszają brak zabezpieczeń na jego strzelnicy.
Psy
Tak, podobno ludzie z policji i wotu się u niego szkolili.
Mam nadzieje że podobnie jak w sprawie mordercy z autostrady, wykop nie zapomni a presja społeczna będzie na tyle wielka że wolne sądy nie ukręcą sprawie łba. Za zadanie takiej śmierci uczciwemu człowiekowi, należy się wysoka i surowa kara. Nie tylko za zadane