Bardzo dobrze, że w głównej roli wystąpi ktoś inny, bo pierwotnie, o czym zresztą jest mowa w artykule, do swojej roli miał powrócić James Caviezel, ale miano go cyfrowo odmłodzić, co nie wyszłoby filmowi na dobre - dolina niesamowitości i te sprawy... Wystarczy wspomnieć film "Irlandczyk" i jak te efekty były niedopracowane. Umysł ludzki szybko wychwyci sztuczność cyfrowej maski nałożonej na twarz aktora. Osobiście chciałbym aby w roli Jezusa wystąpił Christopher Abbott,