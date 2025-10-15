Kasia Smutniak jako Maryja w kontynuacji "Pasji" Mela Gibsona
Zdjęcia do drugiej części Pasji rozpoczęły się w zeszłym tygodniu na terenie rzymskiej wytwórni Cinecittà Studios. Teraz poznaliśmy nazwiska członków obsady. U boku Jaakko Ohtonena i Marieli Garrigi wystąpi polska aktorka i modelka Kasia Smutniak. Wcieli się w rolę Maryi.salcefrytki
- #
- #
- #
- #
- 84
- Odpowiedz
Komentarze (84)
najlepsze
@mohabe: jakby to robił Netflix to pewnie Samuel L. Jackson ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarz usunięty przez autora