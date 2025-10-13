Przykładałem się do solidnego sortowania śmieci, wszystko solidnie, jedna, druga trzecia podwyżka za śmieci, już mi powieka zaczęła chodzić że coś tu nie gra, przecież odzysk powinien się poprawić, a przez to ceny powinny przynajmniej stać w miejscu, teraz wymyślili to g---o z bieganiem do sklepów i już zapowiadają kolejną podwyżkę, i wiecie co, mam to już w dupie, robienie ze mnie najpierw śmieciarza a teraz śmieciarzo-tragarza i jeszcze wesoło sobie za Pokaż całość