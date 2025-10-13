Zaskakujące analizy ws. systemu kaucyjnego - emisje znacznie wzrosną
Ślad węglowy systemu kaucyjnego istotnie przewyższa emisje notowane w systemie gminnym i to niezależnie od przyjętej efektywności.enterprize
Komentarze (89)
najlepsze
Stracą zbieracze i bezdomni, zarobią lidle.
Przecież w tym całym systemie nie chodzi o żadną ekologię, redukcję emisji a o zwykły skok na kasę i poklask usłużnych idiotów, którzy nie patrzą na koszta tylko się cieszą, że butelki zalegające w lasach znikną.
@Polinik: akurat to byłoby super ale nie tym razem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Do tego jeszcze wzrosną ceny w sklepach oraz koszt wywozu śmieci. Jedyny kto na tym zarobi to udziałowcy firm biorących udział w tym przekręcie, sklepy oraz politycy, którzy dostali w łapę za przepchnięcie tego bubla.
No i może trochę mafia cygańska, która będzie chodzić po śmietnikach bardziej urośnie w siłę - tak dokładnie stało się na Węgrzech.
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1596973%2Csejm-uchwalil-ustawe-wprowadzajaca-w-polsce-system-kaucyjny-opakowan.html
@nieco: Nie odbierajmy "zasług" pisiorom, ale też powiedzmy że kształt szczegółowy systemu to sprawa obecnie rządzących. To wspólne dzieło POPiSu, jedynie Konfederacja głosowała przeciw.
"Trudno więc się zgodzić z ministrą Hennig-Kloską, która sugerowała, że "dobrych poprawek" wobec ustawy przegłosowanej w 2023 roku było niewiele - skoro jej resort sam podkreślał konieczność licznych zmian. Z
@DuchZoliborza: tak, pieniądze
Polecam krótki, ale mądry wykładzik gościa, który się tym zajmuje zawodowo od lat.