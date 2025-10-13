Horyzont Słów - nowy singiel mojego zespołu!
Hej! Podrzucam świeży singiel mojego zespołu (w którym śpiewam). Jeśli lubisz nowocześniejszy rock, to daj mu szansę może się spodoba Każdy wykop mega pomaga, dzięki!gmanpl
Wracając:
- wokal często mocno miesza się z instrumentami, przez co trzeba się skupić by
No my się faktycznie dobrze bawimy!
Wiem też, że nie dla wszystkich to i nie każdemu będzie się podobać. Normalna rzecz. Negatywne komentarze to też część tej zabawy. Po prostu każdy jakoś wyraża swoje emocje ;)
- różnice w poziomach między kanałami
- instrumenty często zagłuszają warstwę wokalu
Ogólnie moje klimaty, lubię mocne brzmienie, podoba mi się :)
Promocja od Zenka Grabowskiego :D
btw, fajnie znów słyszeć vibe starego Carrionu :D