Skandalicznie zachowanie turystów w Auschwitz. Dwóch Albańczyków z zarzutami
Dwa lata więzienia grożą 23-latkom z Albanii, którzy w piątek "hajlowali" przy wieżach wartowniczych należących do byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau. Oświęcimska policja poinformowała o postawieniu im zarzutów.Bobito
Ludzie nie ogarniają, że dzieci czy młodzież mogą hajlować nawet nie mając pojęcia jaka historia za tym stoi i co oznacza symbolika. Odwaliło niektórych na doszukiwaniu się nazizmu tak u dzieci, jak u niektórych polityków, którzy niefartowny gest zrobili i stopklatka w najlepszym momencie pokazuje...
Strat nie oszacowano, ale ważne że wymiar sprawiedliwości będzie
Faktycznie, jak 23 latek sam przejezda setki kilometrow zeby sobie poheilowac w obozie zagłady to jest ta sama sytuacja jak 8 latek n a podwórku podniesie reke bo tak widzial w internecie i telewizji i nie wie jaka stoi za tym historia.
A w drugiej czesci do czego sie odnosisz? Do stopklatek jak ktoś macha, czy do w pelni swiadomego nazistowskiego salutu wykonywanego przez takich asów
Albańczyk macha w Auschwitz - real shit
@zeMadafaka: Tak właśnie między innymi zniechęca się ludzi innych narodowości do naszego kraju i pozwania naszej historii. Ciekawe czemu nie robią takich dymów jak wycieczka z innego pewnego państwa przyjeżdża.
