Pamiętam jak Pan Profesor kiedyś na wykładzie wszedł do sali, popatrzył na studentów i powiedział:

- Proszę państwa, dziś będziemy mówić o próżni.

Nastąpiła chwila ciszy, po czym po chwili milczenia Profesor dodał:

- ale w zasadzie nie ma o czym.



Taki to był śmieszek. Pewnie gdyby był młodszy to na pewno miałby tu konto.