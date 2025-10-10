Nie żyje profesor Adam Strzembosz
Zmarł profesor Adam Strzembosz - poinformował portal Więź. Był autorem licznych publikacji naukowych i książek. Za swoją działalność społeczną oraz na polu nauki otrzymał najwyższe odznaczenia państwowe. Miał 95 lat.Nokimochishii
- Proszę państwa, dziś będziemy mówić o próżni.
Nastąpiła chwila ciszy, po czym po chwili milczenia Profesor dodał:
- ale w zasadzie nie ma o czym.
Taki to był śmieszek. Pewnie gdyby był młodszy to na pewno miałby tu konto.
Wielka strata dla Polski. Zasłużony działacz demokratycznej opozycji, prawniczy autorytet, obrońca praworządności, przy tym kulturalny, wyważony i pozytywnie nastawiony.
Na początku czerwca 2023 byłem na prelekcji-spotkaniu z nim z okazji Dni Solidarności w Gdańsku, w ramach obchodów rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989.
Jeden z dwóch zmarłych dzisiaj kawalerów Orderu Orła Białego.
@misstrant: Dla takich jak Ty to: "niestety NIE stał się narzędziem w kaczych i ziobrowych łapach".
Właśnie dlatego jest szanowanym człowiekiem a nie sprzedajną urwą.
Niech zgadnę, jesteś z tych, co oskarżają wszystkich dookoła o bycie "ruską onucą"? Ale prawdziwe ruskie onuce (a dzisiaj ich byli protegowani) w wymiarze "sprawiedliwości" Ci w niczym nie przeszkadzają? Jak Ci się to spina?
