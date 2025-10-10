Szpieg w warszawskim ratuszu. Archiwista wynosił dane dla rosyjskich służb
Dzięki systemowi Pegasus udało się namierzyć pracującego dla Rosji szpiega w warszawskim ratuszu.ono6767
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Dzięki systemowi Pegasus udało się namierzyć pracującego dla Rosji szpiega w warszawskim ratuszu.ono6767
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Komentarze (40)
najlepsze
@przeciwko78: Na żadnej. Byłem archiwistą w KWP, zarządzie CBŚ czy dawnym CSWSM. Tak zaczynałem karierę w każdym z takich miejsc. Nikt mnie nigdy nie prześwietlał poza zwykłym zaświadczeniem o niekaralności, nie sprawdzał, wizja lokalna to fikcja. Randomowi ludzie z UP lądowali w tych miejscach na stażach, potem przedłużano im umowy. Zaczynałem w czasach gdy zarabiało się tam 1700zł netto. Rocznikowo i mentalnie byłem nastolatkiem. Lepszego kandydata do
@szmichal: Zaczęli szpiegować producenta konsol.
Dz.U.2025.383 t.j.Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2025 r.
Art. 240. [Karalne niezawiadomienie o przestępstwie]
§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, art. 118a, art. 120-124, art. 127, art. 128, art. 130, art. 134, art. 140, art. 148, art. 148a, art. 156, art. 163, art. 166, art. 189, art. 197 § 3-5, art. 198, art. 200, art. 252 lub przestępstwa
Tylko ciekawe czy warto było go udupiać, nie można było zatrzymać takiego bambika na smyczy? Może to zbyt finezyjne działanie jak na Polske
Swoją drogą, brakuje kary ś... . Gdyby była i byłaby nieuchronna to jeden z drugim dwa razy by pomyśleli zanim by zdradzili.
"Szpieg został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW 17 marca 2022 r. Miał w tym pomóc system Pegasus"
*Pomogę ci zrozumieć.
rok 2022, rządzi pis, pegazus działa
Zdziwieni budzi że użyli go normalnej pracy operacyjnej a nie szukania brudów na przeciwników politycznych...............złapanie zdrajcy to pewnie przypadek, szukali brudów na Trzaskowskiego w warszawskim ratuszu i przez przypadek złapali zdrajcę. Inna opcja mało realna.
Komentarz usunięty przez autora