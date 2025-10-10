Hity

tygodnia

Friz dostał prawie 4 miliony ze środków publicznych na "Rozwój AI"
5023
Patologia niszcząca pola na motorach w ramach zemsty wywraca rolnikowi samochód.
3091
Doda nie trafiła do więzienia. Tak tłumaczył to sąd
2689
Ordynator szpitala w Poznaniu zatrzymany. Zarabiał 100 tys. zł miesięcznie.
2516
System kaucyjny: Głos Wykopowicza ma sens!
2343

