Szpieg w warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest akt oskarżenia
Jest akt oskarżenia wobec Tomasza L. - byłego pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Mężczyzna jest oskarżony o szpiegostwo oraz przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego.Emerald84
Myślę, że kodeks powinien być zmieniony a kara za coś takiego to jedna.
No jak nie ma prawa, które by zakazywało wnosić telefon, czy dyski do archiwów, to co się dziwić. Typ mógł sobie tam pewnie serwer postawić wysyłający wszystko w swiat gdyby był kumaty. Jakoś prywatne firmy potrafią poradzić sobie z bezpieczeństwem, a urzędnicy żyją jak w XIX wieku, gdzie jak nie złapiesz chłopa przy wyjściu z teczką pod pachą, to wszystko jest cacy.
Pozornie wydaje się, że co tam, jakiś pracownik USC, nikt ważny. To jednak bardzo groźny człowiek, jego działania to potencjalne nioszacowane straty dla gospodarki kraju.