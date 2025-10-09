"kopiował na prywatne nośniki i fotografował telefonem służbowe dokumenty"

No jak nie ma prawa, które by zakazywało wnosić telefon, czy dyski do archiwów, to co się dziwić. Typ mógł sobie tam pewnie serwer postawić wysyłający wszystko w swiat gdyby był kumaty. Jakoś prywatne firmy potrafią poradzić sobie z bezpieczeństwem, a urzędnicy żyją jak w XIX wieku, gdzie jak nie złapiesz chłopa przy wyjściu z teczką pod pachą, to wszystko jest cacy.