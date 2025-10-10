Pracownik MOPR w Toruniu wyłudził 2,8 mln zł zasiłków na fikcyjnych bezdomnych.
Przez 9 lat Piotr R., będąc pracownikiem MOPR w Toruniu, dokonał ponad stu przestępstw. Łącznie wyłudził 2 mln 800 tys.SanczoPansaFromVillage
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Przez 9 lat Piotr R., będąc pracownikiem MOPR w Toruniu, dokonał ponad stu przestępstw. Łącznie wyłudził 2 mln 800 tys.SanczoPansaFromVillage
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (22)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora