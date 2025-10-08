Kara za fałszywe oskarżenia powinna być co najmniej tak surowa, jak ta, którą był by zagrożony pomówiony.



Jeśli świadomie chcesz komuś coś odebrać (cokolwiek by to było), to kara musi mieć od tego wyższą wartość. W przeciwnym wypadku to nie jest kara tylko handel wymienny.

Kara za kradzież 1000 zł nie może wynosić 500 zł ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )