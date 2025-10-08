Prezes EBC atakuje demokrację. Przeszkadza we wprowadzeniu cyfrowego euro
Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde otwarcie skrytykowała procesy demokratyczne, które mają być przeszkodą i opóźniają wprowadzenie cyfrowego euro. Najwyraźniej kluczowe decyzje monetarne powinny być podejmowane szybko, z pominięciem politycznych procedur i opinii ludzi.jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 66
- Odpowiedz
Komentarze (66)
najlepsze
Oni już się nawet z niczym nie kryją.
Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła!
https://businessinsider.com.pl/technologie/wielka-awaria-terminali-platniczych-problem-z-platnosciami-w-calej-polsce-zazegnany/ew6cs5x
W internecie można znaleźć info, że:
To ja zadam pytanie - czym cyfrowe euro będzie różniło się od kart debetowych i przelewów bankowych, że jego wprowadzenie jest aż takie ważne?