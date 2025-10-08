Wielka awaria terminali płatniczych. Problem z płatnościami w całej Polsce zażegnany po trzech godzinach

Jeśli jakiś dzban popiera wprowadzenie walut cyfrowych, to bardzo bym prosił o informację jak miałbym kupić chleb, wodę albo leki w sytuacji, która wydarzyła się 3 tygodnie temu.