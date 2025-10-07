Afera! Policja ustala limit zgłoszenia: 20 źle zaparkowanych samochodów na godzinę
Działacze Stop Cham Warszawa utworzyli stronę do prostego zgłaszania dyżurnemu policji drogą mailową (najniższy priorytet) źle zaparkowane pojazdy. Ale policja wpadła na pomysł, że w ciągu godziny przyjmie na CAŁĄ Polskę tylko 20 zgłoszeń. Na zgłaszanie pijaczków przez 112 takiego limitu nie ma...panDocent
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 45
- Odpowiedz
Komentarze (45)
najlepsze
Chętnie sam bym zgłaszał łamiących prawo rowerzystów, ale przydałoby się pierw by tablice rejestracyjne chociaż mieli.
Wy tak powaznie i calkiem serio myslicie ze maja tyle ludzi zeby na kazdy zle zaparkowany samochod robic interwencje? Czy to jakas akcja sabotazowa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wolisz czekać po wypadku dwa dni na przyjazd policji, bo akurat ma serie zgłoszeń parkingowych od facebookowego jaśniepaństwa?
A jak ktoś jeździ po chodniku to nagle zamiast 1500 to albo mandat za niszczenie zieleni, albo za brak
Policjant - Nie mogę, mam jeszcze 725 zgłoszeń o źle zaparkowanym samochodzie i co minutę przybywa o 10. Przyjdź Pan za 2 tygodnie.
Rozumiesz jeden z drugim?
Napisałem to w opisie, ale to chyba za dużo, żeby wymagać przeczytania kilkunastu słów?
W całej Polsce brakuje policjantów - co jest obiektywnym faktem - tak po prostu jest ¯_(ツ)_/¯ nie wyobrażam sobie, żeby całe moce przerobowe szły na ganianie kierowców, którzy źle zaparkowali... bo jest po prostu miliard ważniejszych od tego spraw.