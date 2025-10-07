No i dobrze.



W całej Polsce brakuje policjantów - co jest obiektywnym faktem - tak po prostu jest ¯_(ツ)_/¯ nie wyobrażam sobie, żeby całe moce przerobowe szły na ganianie kierowców, którzy źle zaparkowali... bo jest po prostu miliard ważniejszych od tego spraw.