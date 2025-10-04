Zbyt duży rzut wody ze zb. w Nysie mógł doprowadzić do zalania miasta w 2024 r.
Sztab kryzysowy nie wiedział, ile wody spuszcza ze zbiornika nyskiego w trakcie powodzi w 2024 r. Urządzenia pomiarowe fałszowały dane. Do takich wniosków doszli wrocławscy naukowcy badający te kwestie. Rektor złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.kedar_dome
Komentarze (15)
Po prostu były lub zostały uszkodzone albo ich w ogóle nie było.
Ktoś to powinien wyjaśnić i odpowiedzieć za to.
Nie no żartuję, przecież nikt nie będzie tego wyjaśniał ani tym bardziej za to odpowiadał.
- dlatego mam wysoką pensję bo to odpowiedzialne stanowisko
Inba XDDDDDDDD
Szukanie kozła ofiarnego to sport narodowy tych kutew przy żłobie, zaraz zwalą wszystko na szeregowego Mietka który latem malował nieopodal płot i zabawa się domknie
siedziały i fałszowały bo nie miały co robić.
urządzenie pomiarowe może się zepsuć, może być nieprawidłowo zamontowane
dziennikarze to kretyni?
@Janusz_herbu_sKoryBut_Wisnioweczka: chyba ty
fałszowanie nie jedno ma imię
Komunikacja pewnie dalej po GPRS z pingiem 9999 to i wyniki z czapy