Związkowcy z JSW straszą blokadą Jastrzębia-Zdroju i marszem na Warszawę
Związkowcy z ZZ "Jedność" Pracowników JSW Ruch Zofiówka ostrzegają przed blokadą Jastrzębia- Zdroju i marszem na Warszawę, jeśli rząd nie włączy Jastrzębskiej Spółki Węglowej do nowelizowanej ustawy górniczej. Spółka stoi przed widmem bankructwa.SilesianPill
Komentarze (77)
Niestety, nie mamy Margaret Thatcher... ¯\(ツ)/¯
@konkarne: Nie mamy atomu!
@Legion_PL: Jeśli koszt wydobyci tony węgla w polskiej kopalni to 1000zł a węgiel można kupić z zagranicy za połowę tej ceny (cena na giełdach światowych już jest poniżej 500zł) to nasuwa się klika pytań:
Dlaczego innym opłaca się wydobywać węgiel węgiel taniej niż my?
Dlaczego mamy utrzymywać nierentowne kopalnie w kraju?
Czy stać
@BedzinGurom: Odpaliłbym
"Rząd przyniesie pieniądze w zębach, ale obawiam się, że będzie za późno, będą już latać na ulicach kamienie i butelki z benzyną. Nadchodzi tsunami - przekonuje Bogusław Ziętek.'
W przypadku górnictwa Prawo Karne prawie nie działa - grożą, zastraszają, niszczą i są nietykalni.