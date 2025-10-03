Nowa metoda rozwiązywania równań kwadratowych
Matematyk odkrył nieznany od 4000 lat sposób rozwiązywania równań kwadratowych. Działa nawet w dziedzinie zespolonej. Nie trzeba znać żadnych wzorów!Jossarian
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Matematyk odkrył nieznany od 4000 lat sposób rozwiązywania równań kwadratowych. Działa nawet w dziedzinie zespolonej. Nie trzeba znać żadnych wzorów!Jossarian
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (55)
najlepsze
@blashot: pamiętam jak kiedyś robiłem pracę domową w podstawówce i było właśnie jakieś równanie i rozwiązałem po swojemu, wynik wyszedł dobry. Dziad od matmy mi to sprawdza i dostaję o------l, że kto mi to rozwiązał. Ja mówię, a to ja, a typ
czyli wcześniej był znany?
@Jossarian: ciekawe, po co to robili
@kocha_to_poczeka: pewnie pani na matmie zadała, nie widzę innego powodu dla którego ktokolwiek miał takie coś obliczać.
@Kresse: chaialbym umic angielski
W szkole średniej tego uczyliśmy się
@polski_chinczyk_kek @KurnikoweKuriozum: I są przypadki, że osoby które uczyły się w ten sposób mają wybitne osiągnięcia matematyczne. Przykład, Hannah Cairo w wieku 17 lat obaliła hipotezę Mizohata-Takeuchi nad którą matematycy gdybali przez 40 lat.