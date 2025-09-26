Sanepid dotrze do tysięcy nieszczepionych dzieci. "Ciąg dalszy kontroli"
Do co najmniej ponad stu tysięcy niezaszczepionych dzieci w całej Polsce w najbliższych tygodniach chcą dotrzeć inspektorzy sanepidu. Będzie to kolejny etap prowadzonej przez Główny Inspektorat Sanitarny od wiosny kontroli kart szczepień.o__0
Komentarze (34)
nie ma to nic wspólnego z podawaniem dzieciom szczepionki na covida. Chodzi o szczepienia podstawowe i oczywiste dla każdego od lat.
Komentarz usunięty przez autora
Faktycznie jak będziesz "rodzić" dzieci chłopie, to idź zrób to jak najdalej od Polski, bo jeszcze kogoś czymś zarażą.