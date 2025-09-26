To jest przykład majstersztyku w wykonaniu PiS. Bo tak, ten system kaucyjny wymyślił PiS, ale moment jego wdrożenia ustawiono na kadencję nowego rządu. Ten rząd tego absurdu nie zlikwidował (bo musiałby płacić jakieś kary dla tych, którzy różne wdrożenia już przystosowali), więc teraz będzie można latami opowiadać, jak to Koalicja zmusza ludzi do noszenia śmieci do sklepu i że to na pewno jest jakiś nowy wymysł UE :D



