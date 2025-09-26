Skandal z wrzutką lobbystów na listę ostrzeżeń CERT Polska
Jeśli zmienione w ostatniej chwili przepisy wejdą w życie, to lista CERT Polska, zamiast chronić internautów przed oszustami, będzie chronić przed... nielegalnymi transmisjami meczów online. Lista darzona była ogromnym zaufaniem, na co skrupulatnie latami pracował CERT.bezpieka
Ten nasz rząd to chyba jest dokładnie taki sam jak w UK. Potrafi tylko wprowadzać cenzurę i sprowadzać uchodźców. No ewentualnie nasz jeszcze potrafi brać kredyty na 150 lat, żeby finansować za to burdele
Ktoś kto chce oglądać pirackie transmisje wie o tym doskonale i jako że ostrzeżenie go nie powstrzyma, to wiadomo że za chwilę to nie będzie ostrzeżenie a blokada.
No i druga strona medalu - bo o ile ostrzeganie przed stroną wyłudzająca dane, czy nawet publikującą jakieś fake newsy jest jeszcze spoko, tak długo jak użytkownik dostaje ostrzeżenie i jak bardzo
@extaza161: ale wiesz, że jest kilka różnych stron? Może Ty wiesz o tej z Temu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
typowy konflikt powstający przy rozwiązywaniu problemu po polsku vs po zachodniemu.
My stworzyliśmy rozwiązanie które działa, robi robote i rozwiqzuje pewien problem, a ci, nie rozumiejąc zasady na jakiej opieraja sie to działanie, chcą tego narzędzia używać do czegoś zupełnie innego, co sprawi ze narzędzie stanie sie nieuskuteczne,
Trzeba krzyczeć teraz, że nie rozumieją i że zepsuja dobre rozwiązanie bo potem pozostaną tylko pretensje, że czemu nie mówiliśmy skoro wiedzieliśmy
nie no, bedzie chronic serwisy streamujace te mecze przed konfidentami co wchodza tylko po to zeby zglosic. Zobacza ze jest ostrzezenie, to pomysla "a juz ktos zglosil" i dadza spokoj.