Czechy obcinają emerytury komunistom
Byli komuniści tracą emerytury. Koniec przywilejów w Czechach | dr Krzysztof Dębiecpeefnoone
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Byli komuniści tracą emerytury. Koniec przywilejów w Czechach | dr Krzysztof Dębiecpeefnoone
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (53)
najlepsze
@fittrenerka: rodzinom
komuniści obecnie mają po 60-70 lat
Od początku było wiadomo, że ta ustawa i odbieranie emerytur UBekom nie przetrwa konfrontacji z prawem
Zapewne wśród tych, którym odebrano emerytury byli ludzie krzywdzący innych, ale od tego żeby odpowiedzieli prawnie nie jest łamanie prawa i odbieranie emerytur, co potwierdzały sądy. Odpowiedzialność zbiorowa nigdy nie jest sprawiedliwa.
I wracając do clue, emerytury odbierano płotkom, które nigdy nie pacyfikowały związkowców, odbierano emerytury