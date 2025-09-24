Zysk dewelopera Murapol spadł o 31% rdr. Do klientów trafiło 26,5% mniej mieszka
Zysk netto j.d. Murapolu w II kwartale 2025 roku spadł do 28,3 mln PLN wobec 41,2 mln PLN rok wcześniej, czyli o blisko jedną trzecią. Przychody były z kolei o 22,6% niższe rok do roku. Do klientów detalicznych trafiło 952 mieszkania, czyli o 26,5% mniej niż rok wcześniej.przemyslaw-tabor
Deweloperzy wolą ograniczać sprzedaż zachowując przy tym wyższe marże - bo to one w długim okresie decydują o zysku, dywidendzie, ryzyku. Czyli zapaść na rynku nie przyczyniła się w zasadniczym stopniu do spadku cen mieszkań - po prostu deweloperzy zgodzili się sprzedać mniej zarabiając na każdym mieszkaniu mniej więcej tyle samo.
Istniejący zasób niesprzedanych mieszkań jednocześnie sprawa, że nie ma ciśnienia na
Jesteśmy już po peaku
Atakowali developerów a nie banki.
Developerzy upadną mieszkania dalej beda drogie bo bedzie ich mniej,
Na pewno to nie dziala tak jak tobie sie wydaje...
Jeśli wg tego schamtu upada producent drogich samochodów- to ludzie zaczynają chodzić na piechotę?... no tak by wynikało.
Nastepny ekspert..
W latach 2015-2022 podaz, konkurencja, ilsoc mieszkan - nieustannie rosla. Jeszcze szybciej rosla ich cena. Słucham komentarza eksperta jak to mozliwe....