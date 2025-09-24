Nie żyje Claudia Cardinale. Gwiazda światowego kina zmarła w wieku 87 lat
W wieku 87 lat we wtorek zmarła gwiazda światowego kina Claudia Cardinale. Dla mnie kanon piękna. Nie zapraszam do dyskusji, bo oglądam obrazki w internecie. "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie" to jedyny film, który zabrałbym na bezludną wyspę. ;)dos_badass
Komentarze (33)
najlepsze
@patryk-wuwuw: miałem dokładnie te same odczucia. Gdyby to był komercyjny chłam albo polityka, rozumiem.
Ale śmierć absolutnej gwiazdy, i informację o tym uznać za spam?
Zwykła tępa ignorancja.
Tutta l'Italia piange.
Riposa in pace, bella figlia d'Italia.
Ja bym jednak polecił "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie", ewentualnie "Dawno temu w Ameryce", ale tam Claudii nie ma.
@xaviivax: A widzisz...tak to jest jak się gada przez telefon i pisze posty na wykopie jednocześnie.
Słusznie. Oczywiście film z Claudią to "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie".