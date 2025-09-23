History Story Zbrodnia w Zgierzu, 20 marca 1942 roku 20 marca 1942 roku na Placu Stodół w Zgierzu , wówczas miejskim wysypisku, Niemcy przeprowadzili masową egzekucję 100 Polaków, 96 mężczyzn i 4 kobiety . Był to odwet za zabicie dwóch funkcjonariuszy gestapo przez sierżanta Wojska Polskiego.