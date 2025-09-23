Tajemnicza lista nazwisk u taksówkarza z Białegostoku. Miał donosić KGB
Listę nazwisk członków białoruskiej diaspory w Polsce znaleziono u zatrzymanego na początku września białoruskiego taksówkarza z Białegostoku.Emerald84
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Listę nazwisk członków białoruskiej diaspory w Polsce znaleziono u zatrzymanego na początku września białoruskiego taksówkarza z Białegostoku.Emerald84
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (22)
najlepsze
Rozumiem np złapany Rubcow... To było takie namacalne. Były zdjęcia. Człowiek z dobrze opisaną historią a tu... ciągle te informacje ze złapali ale nie pokazują wiec to w sumie każdy tak może pod publikę powiedzieć... Nie ma jak tego ustalać ani zobaczyć...
XD