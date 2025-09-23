Bardzo charakterystyczne jest to ze KO łapie jakiś szpiegów ale... Jak to ustalić ze na prawdę łapie a nie uprawia teatrzyk wyborczy...



Rozumiem np złapany Rubcow... To było takie namacalne. Były zdjęcia. Człowiek z dobrze opisaną historią a tu... ciągle te informacje ze złapali ale nie pokazują wiec to w sumie każdy tak może pod publikę powiedzieć... Nie ma jak tego ustalać ani zobaczyć...