Gigantyczne znalezisko w Meksyku przebija słynne La Brea Tar Pits.
Gigantyczne znalezisko w Meksyku przebija słynne La Brea Tar Pits. Naukowcy odkopali ponad 50 tysięcy kościlipson
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Gigantyczne znalezisko w Meksyku przebija słynne La Brea Tar Pits. Naukowcy odkopali ponad 50 tysięcy kościlipson
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (26)
najlepsze
Źródło - science.org (ENG)
To tylko pokazuje, że guru uważające się za naukowców goowno ma pojęcie co tam się działo, to tak jak z tym, że małpiszony przyszły z Afryki do Europy
Kto to tłumaczył?