Dotychczas uważano, że mamuty kolumbijskie obecne w Meksyku były po prostu południowym przedłużeniem populacji z północy kontynentu. Nowe dane genetyczne wskazują, że rozdzielenie linii nastąpiło setki tysięcy lat temu, a meksykańska populacja rozwijała się w względnej izolacji.

To tylko pokazuje, że guru uważające się za naukowców goowno ma pojęcie co tam się działo, to tak jak z tym, że małpiszony przyszły z Afryki do Europy