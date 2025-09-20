Bojkot serwisu Spotify. Jeden z najważniejszych zespołów odchodzi - w tle wojna
Legendarna grupa Massive Attack planuje odejść ze Spotify, co ma związek z dostępnością serwisu w Izraelu (choć nie tylko...). Okazuje się bowiem, że właściciel Spotify inwestuje w technologie wojskowe.Mirek_Cebula
@Kampinos:
@bartcegielski: To tak nie działa, bo nie wiesz, czy tylko na nich się skończy. Skoro o tym czytasz, to już oznacza, że sytuacja powoli ale staje się medialna, a od tego bardzo blisko do lawiny. Bo wystarczy, że ktoś większy do tego bojkotu dołączy, potem kolejny i nagle spotify już może mieć problem.
Albo nie, bo nie będzie dostępny....