"Zagłodziła 3-letnią Emilkę na śmierć. Wyrodna matka usłyszała wyrok"
"W czwartek 18 września Sądzie Rejonowym w Siedlcach zakończył się proces przeciwko Klaudii G., która zagłodziła na śmierć swoją 3-letnią córeczkę Emilkę G.. Wyrodna matka usłyszała wyrok. Nie jest on prawomocny, każda ze stron może wnieść apelację do sądu wyższej instancji."paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 47
- Odpowiedz
Komentarze (47)
najlepsze
9 lat za bestialskie zagłodzenie wlasnego dziecka? To kpina, a nie prawo. Facet pewnie dostałby znacznie wyższy wyrok bo nie ma tzipy między nogami.
@PanZuo:
Ciekawe jak, jak grozi za to 10 lat.
@Krrr2000:
Ale weź przeczytaj artykuł. Ona nie umarła z głodu. To tylko tytuł SE pod takich jak ty, bo oni tylko tytuły czytają.
@bigos_glowa_miesza:
No OK. Tyle że Polsce skazują nie za to co się tobie wydaje, tylko za to co jest.