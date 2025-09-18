Mam wrażenie że pewni ludzie bardziej skupiają się na sypialni niż na prawdziwych problemach. Baba miała prywatne kontaktu z gangsterami. Nielegalnie sprawdzała bazy. Raczej nie dla siebie. To że znaleźli ją w łóżku nie ma żadnego znaczenia. Równie dobrze mogli ją znaleźć w innym pokoju. Jeżeli dobrze się nie ustawi to może liczyć na wyrok wyższy od gangsterów.