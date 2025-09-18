Policjantka pod kołdrą członka gangu kiboli. Usłyszała prokuratorskie zarzuty
Dzielnicowa z tarnobrzeskiej policji miała zostać znaleziona przez kolegów po fachu pod kołdrą u jednego z kiboli. Jeśli faktycznie tak było, to jej koledzy musieli się nieźle zdziwić. Sprawą zajęła się prokuratura, ponieważ miała ona bezprawnie sprawdzać osoby w systemach policyjnych.CKM_POLSKA
- #
- #
- #
- 88
- Odpowiedz
Komentarze (88)
najlepsze
@paw1470: W kukoldystanie ??? (￣෴￣)
Komentarz usunięty przez moderatora