Rozwój sieci tramwajowej Krakowa
Ciekawe nagranie pokazujące rozwój sieci tramwajowej w Krakowie na przestrzeni prawie 150 latDJtomex
Komentarze (16)
@gl0wa: To byłby duużo ambitniejszy projekt.
Niby tylko 1970 vs współczesne, ale i tak widać jak Kraków był skromy choćby te 50 lat temu. Przed II wojną to był całkiem inny świat, a w XIX w. na wieś to się jechało gdy opuszczało się stare miasto.
Nie zazdroszczę tym którzy dojeżdżają codziennie do pracy tam
Powinni jeszcze polaczyc w przyszlosci ta nowa nitke z Mistrzejowic z cmentarzem rakowickim i nowa linie na Stella Sawickiego
We Wrocławiu filmik by wyglądał tak że tak do 1950 jest rozwój sieci a potem przez 60 lat to stangancja, jest przesuwanie albo usuwanie trakcji tramwajowej (np. usunięcie tramwajów z rynku) może z kilkoma wyjątkami. Dopiero w ostatnich 13 latach powstały kolejne wydłużenia sieci...