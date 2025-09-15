Kraków - mężczyzna zabity tłuczkiem do mięsa. Zatrzymano byłą żonę
W niedzielę w jednym z mieszkań na Bieżanowie znaleziono ciało mężczyzny. Policja zatrzymała byłą żonę ofiary.okoboji
Komentarze (72)
najlepsze
Tłuczek zabił człowieka. Policja informuje, że trwa ustalanie mężczyzn odpowiedzialnych za sprawę.
@wsciekle_piesci_weza: To oczywista sprawa która pierwsza przychodzi do głowy. I jeszcze od razu wałków do ciasta.
Czy tutaj też widzicie tę ironię? Że gość popierał ubijanie schabowych, a sam został zabity tłuczkiem do mięsa?
@trevoz: ale, ze co? Codziennie wyglaszal publiczne mowy na ten temat?
@mr_root: od razu zatłukła... tylko tłukła, od stłuczeń się nie umiera, nie dbał o siebie, zmarł ze starości, sąd nie dopatrzył się związku, grzywna 500 zł lub nagana
"Tłuczek zabił mężczyznę. Jego zapłakana, była żona jest w histerii, nie wie jak mogło do tego dojść. Zatrzymano potencjalną osobę sprawczą."
"Mąż nie spełniał jej oczekiwań w łóżku. Romans z hiszpańskim kochankiem otworzył jej oczy. W ruch poszedł tłuczek, ale nie sposób jej za to winić. Dowiedz się jakie plusy może mieć romans z obcokrajowcem! Latynoska krew potrafi pobudzić zmysły Polek"
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)