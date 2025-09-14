UK: Rekordowa liczba 1,1 miliona osób poniżej 30 roku życia na zasiłku
Prace dla początkujących, kiedyś wykonywane przez młodych Brytyjczyków, zajmują obecnie nisko wykwalifikowani migranci, zalewający rynek. Rząd został oskarżony o doprowadzenie do epidemii bezrobocia wśród młodych. [EN]ssakul
Komentarze (40)
Dzisiaj lewica i związki zawodowe popierają import taniej siły roboczej, która zastąpi brytyjskich pracowników...
Wynikało to z tego że przed obaleniem feudalizmu miałeś szlachtę która wyciskała społeczeństwo. I po obaleniu szlachty nadal zostały elity tylko się inaczej to wszystko nazywało. I dalej wyciskali społeczeństwo i poniekąd nadal wyciskają.
No i
https://www.reuters.com/business/world-at-work/lawsuit-says-musks-tesla-hires-visa-holders-instead-americans-so-it-can-pay-less-2025-09-12/
W Polsce jest tak samo i żadna partia polityczna nie jest temu przeciwna...
Powoli musimy ograniczać imigrację, obywatelstwo po 20 latach i to pod wieloma warunkami.