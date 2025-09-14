Rząd chce ustawy która wzmocni pozycję rolników na wsi
Od ponad dwóch dekad rośnie napływ mieszkańców miast na tereny wiejskie.Pawery1
Komentarze (33)
najlepsze
A ci z miasta chcieliby likwidacji gospodarstw, tak jak zamiast dziecka, psiecko.
Skoro gminy mają obowiązek uwzględniać istniejące funkcje terenu przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy lub tworzeniu MPZP, to powinny jasno i klarownie informować inwestorów o istniejących uciążliwościach. Z kolei poinformowany inwestor powinien być zobligowany do zrzeczenia się roszczeń dotyczących tych uciążliwości.
Kolejna sprawa - gmina (jako podmiot odpowiedzialny za MPZP) z automatu jest stroną
Rolnik zarobiony, gminie przybywa płatników podatku od nieruchomości.
Zakaz osiedlania brzmi fajnie ale czy rolnicy tego chcą?