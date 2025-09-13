Obywatelska sieć wykrywania dronów
Po atakach rosyjskich dronów pojawiła się koncepcja stworzenia w Polsce rozproszonego, obywatelskiego systemu wykrywania bezzałogowców, opartego na nauce obywatelskiej. Polegałoby to na wykorzystaniu dużej liczby prostych, niskokosztowych czujników, których dane, uśrednione, tworzyłyby skuteczny sysaa-ra
Polaku, płać za autostrady.
Polaku, nie zawracaj policji głowy zgłaszaniem wykroczeń ruchu drogowego.
Polaku, zorganizuj sobie oddolnie system wykrywania i śledzenia dronów, bo wojsko jest zbyt zajęte czekaniem 5 lat na zamówione 5 lat temu rakiety po 2 miliony dolarów za sztukę.
Załamuje mnie to państwo, ci politycy i urzędnicy. Wszystko musi być poklejone taśmą
Tracimy czas na wymyślanie koła na nowo.
@przemko-przemko: dla ciebie bezpieczeństwo granic to żart i polityczna szopka?
Wypatrz samolot w taką noc.
- zerowa kontrola danych wejściowych, nic tylko czekać, aż obce służby albo zwykli hackerzy zapchają sieć fałszywymi danymi i albo zespoofują drony, aby wywołać panikę, albo je ukryją przed faktycznym uderzeniem
- system inwigilowałby całą naszą przestrzeń powietrzną, a dane byłyby dostępne dla każdego - nie muszę chyba pisać jak ogromnym zagrożeniem bezpieczeństwa byłoby takie podejście
No i trzeci powód, bonusowy. Aktywny system, który non stop raportuje
2. No to sieć nie będzie obywatelska ;] Rozumiem, że mamy grono chętnych, którzy zamontują sobie skrzyneczki z kamerami/mikrofonami i dadzą się potencjalnie inwigilować, bez jakiegokolwiek dostępu do danych i weryfikacji co, jak i kiedy jest zbierane. Powodzenia.
@ZawodowyMacherOdLosu: niech ci się wydaje. Ludzie są chetni, i tworzą za własną kasę sieci "społecznosciowe" podobnego typu.
Przykładowo jest sobie taki projekt jak https://globe.adsbexchange.com/ - dostępna dla wszystkich, pokazująca wiele, bez reklam śmieci i ograniczeń (jak np flightradar). Cały ten system działa dzięki sieci rozsianych po świecie entuzjastów, którzy wieszają odbiorniki swoje, i karmią system danymi z nich. A potrzebny jest