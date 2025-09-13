W tym dniu, 40 lat temu, na ekrany wskoczył gość, który na zawsze odmienił świat gier. Mowa oczywiście o Mario, hydrauliku, który uratował nie tylko Księżniczkę Peach, ale i całą branżę gier wideo po wielkim krachu z 1983 roku. W skrócie – bez niego mogłoby nie być ani plejki, ani Xboksa.
Jego historia to majstersztyk, który pokazuje, że z prostoty rodzi się geniusz. Wiecie, że Goomba powstał jako zapychacz? Albo, że Mario ma na nazwisko... Mario? Cała prawda o hotelach na godziny i polskim akcencie w historii Nintendo w filmiku poniżej.
Macie jakieś ulubione wspomnienia z dzieciństwa związane z Mario? Pamiętacie, jak męczyliście się na zamku Bowsera? Piszcie w komentarzach, niech nam żyje sto lat! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarze (21)
najlepsze
https://youtube.com/watch?v=eEpQCCA7S1g
A teraz chce ją całą r------ć.
Eh, przewrotne są koleje losu. Przewrotne ¯\(ツ)/¯
Ja wiem że ostatnio według Nintendo to wynaleźli nawet summoning ale gdyby nikt nie wymyśłił platformówki z hydraulikiem to nadal nie gralibyśmy do dnia dzisiejszego tylko w szachy i bierki analogowo a po prostu inna firma zrobiłaby inną chwytliwą grę a ogólny kurs rozwoju rozrywki byłby podobny jeśli niemal
https://www.youtube.com/watch?v=XdUioAmgS-U&t=13s