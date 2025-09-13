W tym dniu, 40 lat temu, na ekrany wskoczył gość, który na zawsze odmienił świat gier. Mowa oczywiście o Mario, hydrauliku, który uratował nie tylko Księżniczkę Peach, ale i całą branżę gier wideo po wielkim krachu z 1983 roku. W skrócie – bez niego mogłoby nie być ani plejki, ani Xboksa.

Jego historia to majstersztyk, który pokazuje, że z prostoty rodzi się geniusz. Wiecie, że Goomba powstał jako zapychacz? Albo, że Mario ma na nazwisko... Mario? Cała prawda o hotelach na godziny i polskim akcencie w historii Nintendo w filmiku poniżej.